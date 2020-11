A 97 anni è positiva al Covid ma è asintomatica. Coppia di centenari resta isolata in casa

Sono rimasti soli in casa e nessuno può andarli a trovare. Lui ha già compiuto cento anni, lei 97 e purtroppo è positiva al Covid ed è asintomatica. Da quasi 24 ore sono riunchiusi nella loro abitazione di Taranto. Praticamente isolati, nonostante non siano autonomi. Perchè da soli non possono neanche andare in bagno. E per quella positività al Covid-19 nessuno può andarli a trovare.

Questo il dramma di una coppia di centenari tarantini da tempo assistiti da tre badanti, una delle quali è già risultata infettata dal coronavirus, mentre le altre due sono in quarantena dopo essere state sottoposte al tampone. In isolamento c'è anche la nuora dei due anziani, l'unica parente in vita degli anziani. Anche lei attende il responso del tampone. Il problema è che, vista la situazione, nessuno può recarsi nella casa dei due vecchietti per aiutarli. Inoltre la 97enne è asintomatica e questo le preclude il ricovero in ospedale o in una struttura sanitaria. I servizi sociali del Comune possono garantire un pasto al giorno, ma gli anziani hanno bisogno di una assistenza completa. I due sono quasi ciechi e sordi e non possono muoversi in casa da soli.

"C’è bisogno - spiega la nuora Annamaria - di garantire l’igiene, l’alimentazione. Non possono stare in queste condizioni. Ho chiamato i carabinieri, i servizi sociali, la protezione civile, il medico curante. Vanno aiutati perchè se non li ucciderà il Covid li ucciderà l'abbandono".

