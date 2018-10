A 190 all'ora sulla statale, incastrato dall'autovelox

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Correva a quasi 190 chilometri orari con la sua auto sulla Statale. Il vizio di pigiare un po' troppo sul pedale dell'acceleratore, però, questa volta gli costerà caro. Perchè la sua bravata è stata immortalata dagli autovelox della Polizia Stradale di Taranto. Ed ora dovrà pagare quasi mille euro di multa perdendo dieci punti sulla patente. Con la licenza di guida che potrebbe essergli sospesa per dodici mesi.L'automobilista amante della velocità è stato intercettato l'altro giorno sulla statale 172, quella che collega Taranto a Martina Franca. Sulla strada, infatti, le pattuglie della stradale hanno montato autovelox, ma anche la “TruCam” ultimo sofisticato rilevatore di velocità dotato di una telecamera capace di garantire filmati ultradefiniti con qualsiasi condizione meteorologica e fino ad un chilometro e mezzo di distanza. Proprio "l'occhio di falco" elettronico ha condannato l'automobilista che correva con il suo bolide sulla statale. Il rilevatore lo ha immortalato mentre viaggiava a 188 chilometri orari, in un tratto di strada in cui il limite è di 90 chilometri orari. Al conducente che nel frangente ha superato i limiti di velocità di oltre 60 chilometri orari è stata contestata la violazione al Codice della Strada, che prevede il pagamento della somma di 829 euro e della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 a 12 mesi oltre alla decurtazione di 10 punti.