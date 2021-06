Agguato a colpi di pistola, 21enne muore dopo l'arrivo in ospedale

Un tarantino di 21 anni è stato assassinato questa notte a Taranto a colpi di pistola. La vittima dell'omicidio, poco dopo la mezzanotte, è stata colpita da un colpo di pistola al petto mentre si trovava in via Capecelatro, nel centro della città. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 ed è stato condotto all'ospedale Santissima Annunziata, distante poche centinaia di metri, dove è giunto in arresto cardiaco. Vani i tentativi dei medici di strapparlo al suo tragico destino. Il giovane è spirato intorno all'una di notte.

L'agguato

Poco dopo la mezzanotte, stando alle prime testimonianze raccolte dalla Polizia, contro il 21enne sono stati esplosi quattro o cinque colpi di arma da fuoco. Uno dei proiettili lo ha raggiunto al petto e il ragazzo si è accasciato sul selciato. Al loro arrivo i sanitari del 118 lo hanno trovato riverso sul selciato e ancora in vita. Lo hanno immediatamente caricato in ambulanza e lo hanno condotto al vicino nosocomio. I medici hanno tentato di tutto per strapparlo alla morte. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

L'ospedale

In ospedale si sono subiti riversate numerose persone, familiari e conoscenti del ragazzo. Alla notizia della morte del 21enne si sono vissuti momenti di altissima tensione con la Polizia che ha dovuto tenere a bada la reazione scomposta di numerosi presenti. Sul luogo dell'agguato la Scientifica ha effettuato i rilievi del caso. Sul grave episodio di sangue indagano gli investigatori della squadra Mobile della locale Questura.