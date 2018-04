La cultura tira: boom di presenze in hotel e B&B

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto esaurito in città per il ponte del 1 maggio.B&B al completo sia in Città Vecchia che al Borgo e analoga situazione anche in zona San Vito. Bene anche alberghi e resort di fascia medio alta che con l’evento internazionale organizzato dal Rotary hanno registrato un considerevole picco di presenze. Non propriamente un boom di turisti ma sicuramente quanto basta per infondere una considerevole spinta propulsiva all’economia locale che avrebbe prodotto in soli due giorni una movimentazione poco inferiore al milione di euro.Di questo sicuramente va dato merito ai Rotary del distretto jonico che, con la Conferenza Presidenziale 2018 del Rotary International (Manifestazione svoltasi nel fine settimana scorso) ha di fatto portato in città un turismo congressuale di notevole spessore culturale. Oltre mille partecipanti, di venti nazionalità, a margine dei lavori del congresso (che verteva sul tema della salute materna e infantile e sulla pace) hanno potuto non solo apprezzare, grazie all’ottimo coordinamento del Rotary, l’offerta enogastronomica locale, ma anche le bellezze di un territorio che erroneamente viene identificato come un luogo sporco, inquinato e di oscurità.Taranto invece si rivela per quella che è, città di sole e d’azzurro, di storia e di cultura e colpisce nel segno facendo ricredere quanti immaginavano di doversi rintanare per due giorni all’interno del teatro Orfeo e poi scappar via. La città dei Due Mari è piaciuta perché è stata vissuta pienamente grazie agli itinerari ed ai percorsi proposti dal Rotary: da quelli musicali, culturali ed enogastronomici.Il risultato è che i congressisti, giunti in città da ben 20 Paesi, sono rimasti affascinati dal luogo, dalle sue bellezze paesaggistiche, dal mare, dalle spiagge, dai suoi monumenti, dai reperti archeologici, dal MarTa, dal buon cibo, dal vino, da un’accoglienza di assoluta qualità.Un fine settimana da sogno che ha indiscutibilmente prodotto ricchezza all’economia cittadina (addirittura pare che nel giro di poche ore non fossero più disponibili auto a noleggio per il trasporto degli ospiti) e dato segnali precisi su come poter costruire un vero cambio di rotta. Chi afferma infatti che con la cultura non si mangia, sbaglia. A sostenere questa tesi è Angelo Locapo, presidente dell’associazione B&B Terra di Sparta che, plaudendo alla bellissima iniziativa del Rotary, conferma che sarà proprio il turismo dei congressi, degli eventi di caratura nazionale ed internazionale a cambiare il volto della città. «In questo ponte lungo del primo maggio - dice Locapo - i B&B sono al completo: questo perché, oltre al congresso Rotary che ha occupato un settore della ricettività ben diverso da quello del b&b, in città si sono svolti due eventi sportivi di rilievo: la regata dei Delfini (organizzata da Vela d’Altura dello Jonio - Città di Taranto ndc) e due gare di canottaggio, la prima è stata quella Interregionale Gozzo Nazionale, l’ultima quella disputatasi ieri valevole per l’assegnazione della Coppa Italia Lance a 10 remi.