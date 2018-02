Risanamento ambientale: arrivano 12 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Dodici milioni di euro per il risanamento ambientale dell’area vasta di Taranto. La firma sull’intesa tra governo, commissario per le bonifiche e comuni dell’area di crisi per l’attuazione dei progetti approvati dal Cipe, e condivisi nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo, segue il processo di interventi già avviati sui territori più esposti all’inquinamento.Rimozione, in corso di completamento, dei fusti radioattivi dell’ex Cemerad, recupero delle carcasse di auto dai fondali del mar Piccolo, messa in sicurezza dei terreni e della falda. Un ulteriore sforzo è stato chiesto al tavolo del Cis proprio dai sindaci dei quattro comuni a ridosso dello stabilimento Ilva, ai quali andranno tre milioni ciascuno.Così per Statte è prevista la decontaminazione dei siti degradati da discariche abusive a cielo aperto e della gravina di Leucaspide, per Montemesola la riqualificazione dell’area ex Fantini, per Massafra e Crispiano lavori al sistema di raccolta delle acque reflue, per evitare situazioni di sovralluvionamento.