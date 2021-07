Una tarantina fra i ragazzi bloccati a Dubai. L'appello della mamma: "Ha bisogno di medicine ed è negativa, fatela tornare"

Una vacanza studio a Dubai si è trasformata in un incubo per oltre 500 studenti, tra loro anche una 17enne tarantina. Marta è partita il 30 giugno e sarebbe tornata il 14 luglio se non fosse scoppiato un focolaio tra i ragazzi.

Il racconto

A raccontarlo è la mamma Stefania Petaro, particolarmente preoccupata per la figlia diabetica. «Marta è bloccata a Dubai nonostante abbia fatto le due dosi di vaccino - ha sottolineato la mamma - ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati