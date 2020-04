Tamponi a casa e in auto per contenere il contagio

Tamponi a domicilio. Oppure direttamente in auto. Sono le due modalità impiegate dalla Asl di Taranto nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria relative all'emergenza epidemiologica. In azione gli specialisti del Dipartimento di Prevenzione che ha messo a punto le procedure per effettuare il tampone naso-faringeo alle persone che sono nelle loro residenze, non ricoverati in presidio ospedaliero perché asintomatici o con sintomi contenuti.

Il tampone domiciliare è riservato ai soggetti già sottoposti a isolamento fiduciario obbligatorio, perché risultati positivi, e ai casi fortemente sospetti per rischio di contagio contratto. Ogni giorno, equipe composte da un tecnico della prevenzione e due infermiere del Dipartimento si spostano tra Taranto e provincia per effettuare i tamponi domiciliari, secondo le liste predisposte dalla struttura.

I test vengono eseguiti secondo le procedure di sicurezza definite dal Ministero della Salute, sia per quanto concerne la vestizione dell'operatore sia per la conservazione del tampone una volta che è stato effettuato.

I protocolli di sicurezza indicati dal Ministero, prevedono almeno due operatori nella fase di vestizione, uno completamente munito di tutti i dispositivi di protezione individuale, con il compito di entrare nell'abitazione per effettuare il tampone, e il secondo deputato sia al controllo della sterilità delle operazioni preliminari e successive all'intervento, sia alla conservazione del tampone prelevato, conservato in un apposito contenitore con ghiaccio secco per il trasporto.

Tutti i dispositivi dopo l'utilizzo vengono dismessi e isolati in un apposito box, per essere successivamente smaltiti come rifiuti speciali. L'intera operazione di vestizione si svolge sul pianerottolo del domicilio.

Nel complesso ogni intervento presso le abitazioni richiede una media di 30 minuti in ragione dei vari passaggi previsti per garantire la totale sicurezza sia per gli operatori sia per il paziente.

Diversa è invece la rilevazione dei tamponi in auto effettuata nella tensostruttura allestita presso il Pta (presidio territoriale di assistenza) di Massafra. Qui sono invitati a fare il tampone i sospetti Covid asintomatici individuati dal Dipartimento, i positivi già accertati asintomatici per i quali è giunto il tempo di verificare la negativizzazione, e tutto il personale sanitario del San Pio di Castellaneta per il quale è obbligatoria la certificazione di idoneità al servizio prima di rientrare operativamente a lavoro. Gli interessati vengono contattati preliminarmente dal Dipartimento e ricevono un'autorizzazione specifica che consente di recarsi da casa alla struttura, esclusivamente in auto e muniti di guanti e mascherina. Il tampone e le operazioni di registrazione si svolgono in tenda, direttamente in macchina dal finestrino abbassato. Gli accertamenti hanno una media giornaliera di 50/60 tamponi, e consentono un consistente risparmio sui tempi e sull'uso di dispositivi di protezione da parte dei sanitari, soprattutto alla luce della procedure prevista per i test a domicilio.

Inoltre, il Dipartimento sta effettuando anche uno studio di sieroprevalenza. Nello specifico, cento operatori dell'ospedale di Castellaneta 25 medici, 25 operatori e 50 infermieri, oltre al tampone, sono sottoposti anche al prelievo di anticorpi, per analizzare e studiare un'eventuale correlazione tra la presenza di anticorpi e la positività/negatività del tampone. «Questa fase di emergenza - spiega Michele Conversano, direttore del dipartimento di prevenzione - ci permetterà di studiare meglio il fenomeno Covid dato che le notizie relative a questo virus sconosciuto non sono certe. È bene che tutte le strutture sanitarie, come stiamo facendo anche noi nel nostro piccolo e nel nostro ambito, possano contribuire ad una conoscenza sempre maggiore di questo virus e di come si comporta nel Dna».

