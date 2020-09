Tampone day a Grottaglie, operazione senza intoppi: eseguiti 260 test

Ultimo aggiornamento: 13:33

Qualche apprensione alla vigilia non mancava. Tuttavia il tampone day a Grottaglie si è svolto finora senza alcun intoppo. Arrivati intorno alle 9 i possibili contagiati dal focolaio di Polignano a Mare si sono ordinatamente messi in fila per poi sottoporsi a tampone all'interno del Campus Campitelli, allestito per l'occasione dalla Asl in collaborazione con il Comune di Grottaglie.Sono stati 260 in tutto i soggetti esaminati, 239 facenti parte dell'elenco di 284 legati al caso ed altri 21 che non erano nella lista. Un servizio privo di problemi grazie alla efficace sinergia tra azienda sanitaria e amministrazione comunale.