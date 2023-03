Droga, dosi di cocaina sul bancone del circolo ricreativo pronte alla vendita: arrestato un 33enne

Sui banconi del circolo esponevano la merce pronta alla vendita. Peccato, però, che fosse cocaina confezionata minuziosamente in diverse dosi: lo scorso weekend i carabinieri della compagnia di Taranto hanno arrestato, in flagranza del reato, due persone del posto, presunte responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, i militari della Sezione Radiomobile hanno proceduto, nel primo pomeriggio, al controllo di un circolo ricreativo del quartiere Tamburi, rinvenendo, ben disposte sul bancone del locale, probabilmente per essere vendute a potenziali clienti, 17 dosi di cocaina e 255 euro in banconote di vario taglio.

Il gestore nei guai

Il gestore del locale, un 33enne tarantino, è stato, pertanto, arrestato. Durante lo stesso servizio, in serata, i militari della Sezione Operativa hanno, poi, controllato e poi tratto in arresto un 43enne, sorpreso a cedere cocaina ed eroina, che è stato trovato in possesso di 16 dosi di stupefacente.

La sostanza sequestrata sarà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, per le opportune analisi. I due uomini, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Taranto.