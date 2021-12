Strisce blu a Taranto: tutte le novità

Parcheggi a pagamento, che cosa sta cambiando a Taranto? È stato rinnovato il contratto di servizio per la gestione della sosta tariffata, affidata a Kyma Mobilità – Amat. Nuove strisce blu - più estese in città - ed eliminazione della fascia gratuita mentre si pagherà anche in pausa pranzo. Intanto sulle strade tarantine e nuovi parcometri, qualche cambiamento da dover comprendere e anche alcune polemiche da parte dei cittadini...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati