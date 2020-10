Strage di Sava, in appello sconto da 30 a 20 anni per l'ex carabiniere

Ha ottenuto uno sconto di dieci anni l'autore del triplice omicidio di Sava,nl’ex carabiniere Luigi Raffaele Pesare che tre anni fa, con la pistola d’ordinanza, uccise suo padre, la sorella e il cognato. Condannato in primo grado a trent’anni di carcere, l’omicida ha ottenuto la riduzione di un terzo della pena, decisa oggi dai giudici della Corte di assise d’appello del tribunale di Lecce, distaccamento di Taranto, che hanno riformato la sentenza del giudice delle indagini preliminari emessa il 19 luglio del 2019. La pubblica accusa aveva chiesto l’ergastolo e l’isolamento diurno dell’imputato. L’ex carabiniere che si trova rinchiuso nel carcere di Matera, salvo cambiamenti dovuti a ricorsi per Cassazione (potranno farlo sia la procura che l’imputato), tra sette anni potrebbe già chiedere la semilibertà. Contrarietà per gli avvocati della parte lesa i quali hanno sempre chiesto l'applicazione del massimo della pena per un omicidio ritenuto lucido ed efferato spinto da risibili interessi per la spartizione dell’eredità tra fratello e sorella. I fatti avvennero il 18 novembre del 2017 quando l’ex appuntato in forza al nucleo operativo di Manduria si presentò nella casa paterna a Sava uccidendo il padre Damiano di 85 anni, la sorella Maria Pasana di 50 anni e il cognato Salvatore Bisci di 69 anni. Subito dopo il triplice omicidio, Pesare puntò la pistola contro se stesso esplodendo un colpo sotto il mento che lo ferì gravemente. L’unico a salvarsi di quella famiglia fu stato il figlio undicenne della coppia che quel giorno si trovava a scuola.

