Stop alla chemio, al "Moscati" le trivoluzionarie terapie Car-t per attaccare i tumori

La struttura complessa di Ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto è il primo centro accreditato in Puglia per la somministrazione delle terapie Car-T per il trattamento di alcuni tumori ematologici (e presto anche oncologici): non più chemioterapia ma cellule del proprio organismo istruite ad attaccare il tumore.

Le terapie rivoluzionarie donano speranze in più ai malati

Il raggiungimento di tale obiettivo è stato possibile grazie all'accreditamento della struttura di Ematologia, diretta dal dottor Patrizio Mazza, presso il Jacie, ente europeo di accreditamento, con l'avallo delle aziende farmaceutiche interessate alle Car-T dopo che hanno preso visione della qualità dello stesso centro. Le terapie, considerate rivoluzionarie, si applicano a pazienti considerati ormai resistenti alle terapie convenzionali, con una possibilità elevata di guarigione.