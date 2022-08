Statte, incendio distrugge pineta e macchia mediterranea

Un vastissimo incendio che ha distrutto circa 30 ettari di vegetazione, macchia mediterranea e pineta si è sviluppato in zona Caggiano in territorio di Statte. Sul posto sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco fatti intervenire anche dai distaccamenti della provincia di supporto agli uomini dell'Arif, carabinieri forestali, Protezione civile e volontari. Un fire boss decollato da Grottaglie ha effettuato diversi lanci di acqua e sostanza ritardante.

Operazioni di spegnimento fino a sera

L’incendio si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio e le operazioni di spegnimento sono proseguite sino a sera. Il fuoco alimentato dall’alta temperatura e dal leggero vento ha in poco tempo avvolto l’intera pineta di Caggiano distruggendo tutte la vegetazione bassa e diversi alberi di pino.

Non si registrano danni a strutture abitative né feriti. I tecnici dei vigili del fuoco valuteranno l’origine dell’incendio. Alcuni focolai erano attivi anche in sserata costringendo le squadre antincendio di restare sul posto per spegnerli e circoscrivere le fiamme.