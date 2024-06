Giovani talenti crescono grazie al programma Shell Inventa Giovani, che il gruppo petrolifero, attraverso Shell Italia, ha messo in pista anche a Taranto da cinque anni con l’obiettivo di diffondere la cultura d’impresa e sostenere le startup. E proprio quest’ultime sono state protagoniste di un’iniziativa svoltasi ieri in una delle sale degli ex Baraccamenti Cattolica, nel corso della quale sono stati consegnati a 40 ragazze e ragazzi pugliesi i diplomi di partecipazione all’ultimo ciclo di formazione. In vetrina l’avvio di tre nuove startup e di due piani di impresa che il progetto di Shell, definito un investimento nel sociale, ha aiutato nella loro crescita negli ultimi 12 mesi. Le debuttanti sono Wast3DShells (costituita a dicembre scorso), Techloop (luglio 2023), Lois srl società benefit (novembre scorso), mentre quelle che erano già in corsa, e che ora hanno ricevuto una ulteriore spinta, sono Piccola Pedagogista Petulante e Biomaca.

APPROFONDIMENTI ORO BLU Le cozze nere Slow Food arrivano sulle tavole: prenotazioni fino al 2025 TARANTO Mitilicoltori, “licenze” unificate: via libera dal Comune AMBIENTE Nanoplastiche anche nelle cozze: la scoperta del team di Unisalento

Da una di queste startup, Wast3DShells, in sigla W3DS, é scaturita un’iniziativa che parte da un prodotto simbolo di Taranto, le cozze, di cui vengono recuperati, riciclati e riusati i gusci, altrimenti destinati a finire nei rifiuti. Anima e motore di W3DS sono tre giovanissimi: Michele De Siati, Matteo Peluso e Serena Lotto. Che sono partiti con l’utilizzo dei gusci delle cozze per realizzare barriere marine, quindi dal mare al mare, ma il loro approdo è l’edilizia. «Dai gusci dei mitili e dei molluschi - spiega a Quotidiano Michele De Siati, 33enne, tarantino -, recuperiamo il carbonato di calcio e poi dedichiamo il prodotto ad usi diversi. L’idea di business è nata nel 2022 e dopo siamo diventati una startup innovativa, traguardo che abbiamo tagliato nel 2024. Recuperiamo anzitutto i gusci naturalmente, come sottoprodotto e non come rifiuto e questo è un elemento molto importante. Dopodiché - chiarisce - avviene un processo di macinazione e cottura in base al prodotto finale che vogliamo ottenere e si ricava una polvere di carbonato di calcio. Attualmente collaboriamo con un progetto di ricerca per realizzare alcune barriere marine ecosostenibili, quindi un qualcosa di estremamente naturale, mentre nella fase più ampia di sperimentazione dovremmo arrivare a stampare in 3D questo prodotto e ricavare materiali per l’edilizia e la bioedilizia. Non c’è solo la stampa di un edificio intero, ma anche di piccole parti e di pannelli. Pensiamo anche alla realizzazione di prefabbricati. Ora siamo a qualche tonnellata di gusci lavorati. Dopo Faros, cioè dopo febbraio-marzo scorsi, abbiamo avuto una commessa e stiamo macinando ogni giorno nel nostro impianto di Taranto. Le cozze le prendiamo dai produttori, soprattutto da chi lavora il mezzo guscio, ma vogliamo occuparci anche dei mitilicoltori cercando di ridurre lo spreco che hanno all’interno delle retine. Vorremmo cercare di separare il guscio dalla retina e recuperare la plastica. Le cozze vengono acquisite da Taranto, ma siamo stati contattati da tanti altri, anche dall’estero, che vogliono smaltire i gusci. È una cosa impegnativa anche dal punto di vista giuridico, e ci stiamo lavorando con un progetto, poiché non dev’essere considerato rifiuto. Altrimenti si apre un altro capitolo. Come sottoprodotto, si riesce a lavorare più agilmente, così come e avvenuto con gli scarti dell’edilizia tipo i calcinacci. Obiettivi? Creare un impianto industriale di produzione e arrivare nel giro di 2 anni a 50-60 tonnellate annue».

Fabio Marchitelli, che con Ettore Rosati ha creato Techloop, si occupa invece di Intelligenza Artificiale nel manifatturiero. «Realizziamo degli algoritmi di Intelligenza Artificiale - spiega Marchitelli, 34 anni - che permettono di efficientare le aree di produzione e manutenzione dell’azienda cliente. Abbiamo conosciuto Shell Inventa Giovani attraverso l’Università di Bari ed è stato il nostro volano per lanciare l’idea di impresa che avevamo e fondare la nostra realtà. Abbiamo così potuto sviluppare il nostro sogno del cassetto e tornare a casa sviluppando una nostra iniziativa nella nostra terra».

Le altre startup presentate ieri - nel convegno che ha visto presenti Comune di Taranto, Autorità portuale, Confindustria, Finindustria, Balab e Università di Bari - sono state Lois 42 Management & Consulting per consulenze in ambito immobiliare, engineering, business e condomini (idea di Silvia Loiacono, un metodo innovativo di amministrazione condominiale), Biomaca (fondata da Nunzia Casamassima, é specializzata nella produzione di prodotti cosmetici a base di bava di lumaca) e Piccola Pedagogia Petulante (Angela De Pace, supporto genitoriale, formazione e supervisione a professionisti).

«Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e riteniamo qualificante investire nella formazione dei giovani insieme alle istituzioni e ad altri partner» afferma Joao Santos Rosa, vice presidente Shell Italia E&P e country chair Shell Italia (Shell sbarca a Taranto grazie al progetto Tempa Rossa, il giacimento petrolifero della Basilicata gestito insieme a Total e Mitsui, il cui greggio é inviato alla raffineria Eni per la lavorazione). «Il programma è positivo, le opportunità di formazione tante, dall’energia alla digitalizzazione all’Intelligenza Artificiale. Siamo alla quinta edizione e abbiamo coinvolto 150 giovani. Noi abbiamo offerto la formazione per dare gambe alle loro proposte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA