Continuava a perseguitare la sua ex arrestato dalla polizia

Non si dava pace per la fine della sua relazione e così ha cominciato a perseguitarla fino a quando, ieri sera, gli agenti della Polizia non lo hanno bloccato. Così è stato tratto in arresto un 47enne tarantino per stalking.L’uomo è stato sorpreso sotto casa dell’ex compagna dove aveva parcheggiato la sua autovettura. Lo stalker, come dichiarato e denunciato più volte dalla vittima, sin dal marzo scorso, al termine della loro relazione sentimentale, aveva messo in atto comportamenti persecutori tanto da provocare stati d’ansia e di paura nella donna e nei suoi parenti.Già alcune settimane or sono, gli agenti della Squadra Mobile, a seguito di alcuni suoi minacciosi comportamenti, avevano provveduto a sequestrare una pistola legalmente detenuta dal 47enne tarantino. Nella serata di ieri, l’uomo, prima con continue telefonate e successivamente con l’assidua presenza sotto casa della donna, ha continuato nella sua condotta persecutoria, tanto da indurre la vittima ad avvertire la sala operativa 113. I poliziotti, dopo la segnalazione, hanno rintracciato l’uomo e l'hanno condotto negli Uffici della Questura.Dopo le formalità di rito, lo stalker è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale.