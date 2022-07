Sparatoria in strada: colpi di pistola davanti al chiosco

Sparatoria in strada a Taranto: la lite sfocia in un duello a colpi di pistola. Paura in località Tramontone intorno alle 18.30 di oggi. Dopo un litigio davanti ad un chiosco, due uomini hanno deciso di regolare i conti a colpi di arma da fuoco: uno dei due ha esploso colpi di pistola contro l’altro, per fortuna senza centrarlo.

Ma non è finita qui. Il "duellante" si è rpima allontanato per poi tornare sul posto armato. L'uomo ha cercato di vendicarsi e ha sparato verso il suo avversario senza riuscire a colpirlo. Poi entrambi si sono dati alla fuga. Sull’accaduto indaga la Polizia.