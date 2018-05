Sparatoria in piazza Fontana spuntano altri sei indagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei indagati per tutto quello che ha fatto da sfondo al drammatico ferimento di piazza Fontana avvenuto nel marzo scorso. Nel mirino della procura, infatti, è finito il pestaggio che avrebbe spianato la strada alla reazione a colpi di pistola in piazza. E poi i complici che avrebbero aiutato l’autore dell’agguato a sottrarsi alle ricerche della Polizia, sino alla decisione di consegnarsi alle forze dell’ordine. Ecco quindi che tra gli indagati spicca proprio la vittima di quel regolamento di conti a suon di piombo. Cristofer Cesario, infatti, è accusato di lesioni personale aggravate e favoreggiamento. Due giorni prima di cadere sotto i colpi di Daniele Piemonte, infatti, avrebbe aggredito il padre di Piemonte. Lo avrebbe colpito alla faccia con una spranga, costringendolo a ricorrere alle cure dei medici che sottoposero l’uomo ad un delicato intervento.Proprio quel pestaggio avrebbe spinto Daniele Piemonte ad aspettarlo due giorni dopo in piazza, per gambizzarlo. Una vendetta sulla quale i poliziotti della Mobile, guidati dal dirigente Carlo Pagano, fecero luce nel giro di poche ore.Nonostante il muro di omertà e di complicità che venne innalzato. A cominciare dalla vittima, che, pur avendo riconosciuto perfettamente l’autore del suo ferimento, si guardò bene dal collaborare. E per questo si deve difendere anche dall’accusa favoreggiamento.