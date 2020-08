Tentativo di rapina, ferito dalla polizia un uomo estraneo ai fatti

Una sparatoria si è verificata alla periferia di San Giorgio Jonico anche se la dinamica è in qualche modo inattesa. Di sicuro c'è un uomo trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato colpito ma non è in pericolo di vita. Si è saputo successivamente che il ferimento sarebbe avvenuto ad opera di un equipaggio della Questura che stava inseguendo un auto dopo un tentativo di rapina all'interno del centro commerciale Porte dello Jonio. Nel corso dell'operazione sarebbero stati così esplosi dei colpi di pistola uno dei quali ha finito la sua corsa contro un uomo estraneo ai fatti che si trovava all'interno di un'altra auto. Indagini sono in corso per approfondire la dinamiche di quanto accaduto. Ultimo aggiornamento: 15:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA