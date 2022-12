Nella busta aveva due barattoli di vetro con piante di marijuana, la Polizia lo arresta

Se ne andava in giro con piante di marijuana in una busta finché gli agenti di Polizia non lo hanno fermato e arrestato. Operazione dei poliziotti del Commissariato di Grottaglie nei confronti di un giovane presunto responsabile del reato di detenzione illegale ai fini di spaccio.

I controlli

Nel corso dei servizi preventivi predisposti in occasione delle festività natalizie, il personale della Squadra investigativa del Commissariato ha notato il giovane, già peraltro noto per alcuni precedenti specifici, che camminava per strada reggendo in mano una busta bianca contenente un’altra nera piuttosto voluminosa.



Al momento del controllo, i poliziotti hanno constatato la presenza di duedi vetro contenenti delle visibili infiorescenze di colore verde, con le caratteristiche tipiche della marijuana, del peso netto di quasi. Nella abitazione del giovane, in un armadio della camera da letto, i poliziotti hanno rinvenuto un terzo contenitore in vetro trasparente con altre infiorescenze del peso netto di 22 grammi. Presenti anche altre 2 dosi da un grammo avvolti in ritagli di busta di plastica, simile alla sostanza rinvenuta durante il controllo per strada.Il giovane è statoperché presunto responsabile dei reato di spaccio.