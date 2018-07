Spacciavano cocaina nel centro storico arrestati due giovani incensurati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due incensurati arrestati dai carabinieri di Martina in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. I due, di 23 e 20 anni sono albanesi. I militari, nel corso di uno specifico servizio, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, venivano a conoscenza che i due giovani avevano messo in piedi un’attività di spaccio in un monolocale del centro storico martinese.Al culmine di una perquisizione domiciliare i militari rinvenivano, occultate dietro il bidet, 199 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio, per un totale di 72 grammi. Inoltre nel corso delle operazioni i carabinieri rinvenivano materiale atto al taglio ed al confezionamento dello stupefacente, due bilancini di precisione, nonché appunti manoscritti verosimilmente riconducibili all’attività di spaccio ed una somma di denaro contante pari ad euro 690,00, in banconote di vario taglio, anche questa sottoposta a sequestro in quanto ritenuta il provento dell'attività illecita. I due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Taranto, la droga è stata sequestrata.