Calavano dal balcone la droga, nel cestello della spesa. Padre e figlio arrestati dai carabinieri

Non conosce confini il fai-da-te dello spaccio. A Taranto padre e figlio s'erano ingegnati al punto da escogitare un sistema davvero originale, usato spesso da anziani che non possono uscire da casa per ritirare la spesa dal supermercato. I due, con un paniere in vimini, calavano la sostanza stupefacente (hashish, marijuana) dal balcone e poi ritiravano con la stessa modalità il denaro. Il traffico però non è sfuggito ai carabinieri della Compagnia di Taranto che hanno arrestato, in flagranza, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 44enne e un 18enne, rispettivamente appunto padre e figlio.I due, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di: 14 dosi di hashish, del peso complessivo di 100 grammi circa (per un valore sul mercato di circa 200,00 circa); 1 involucro in cellophane contenente semi di marijuana; 571 euro, in banconote di vario taglio, sottoposti a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività illecita; 7 lame cutter intrise da sostanza stupefacente del tipo hashish; 1 bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi.Padre e figlio sono stati così arrestati: il 44enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto, il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.