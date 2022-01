Spacciatore 17enne arrestato a Martina Franca: a casa marijuana e hashish

Uno spacciatore minorenne è entrato nella rete della Sezione Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Martina Franca. L’intensa attività di prevenzione e repressione alla lotta dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città della Valle d'Itria ha consentito ai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca di arrestare un diciassettenne di Martina Franca responsabile di detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish.

Sorpreso con 300 grammi di droga

Il giovane è stato sorpreso presso la propria abitazione detenere 300 grammi circa di sostanza stupefacente occultata in un contenitore per rifiuti nonché il materiale per il confezionamento delle dosi, bilancino di precisione, 200 bustine in cellophane trasparenti e la somma contante di 2.200 euro circa in banconote di vario taglio.

I militari hanno anche trovato un’agenda dove il minorenne appuntava tutto lo spaccio con nominativi dosi e cifre. Per ora, il giovane è presso la propria abitazione in attesa di udienza di convalida.