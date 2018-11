Sesso a pagamento con le colombiane tra Gallipoli e Taranto: la procura chiede il processo per sei persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'erano anche appartamenti a San Giorgio e Maruggio nella disponibilità di una brasiliana di 53 anni, che fu arrestata in un blitz compiuto a Gallipoli nel 2016.Alla porta di quel piccolo paradiso bussarono infatti i carabinieri della stazione di Maruggio, che avevano avviato l'indagine che scoperchiò la lucrosa attività della sudamericana.In quella casa i militari giunsero a chiusura di una attività con servizio di osservazione, controllo e pedinamento, oltre che con riscontri oggettivi su siti internet, su cui erano pubblicizzate le doti delle lucciole pronte a vendere il proprio corpo. I carabinieri scovarono due avvenenti colombiane. L'abitazione venne posta sotto sequestro, così come tutto il materiale rinvenuto, utilizzata per rendere più passionali i momenti di sesso a pagamento.Mentre per la prostituzione attivata a Gallipoli procede la magistratura salentina, per quella realizzata nell'area jonica la competenza è radicata a Taranto. E il pm Rosalba Lopalco ha chiesto il processo per sei persone.L'attività investigativa dei carabinieri di Maruggio prese il via nel novembre 2015, a seguito della chiusura di altra casa del piacere, scoperta a Torre Ovo. In quella circostanza vennero denunciate a piede libero quattro persone, due di nazionalità brasiliana, una rumena ed un italiano, tutte responsabili a vario titolo dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Ora per tre donne e tre uomini - un sangiorgese, un lizzanese e un grottagliese - si profila l'udienza preliminare. Il gup infatti dovrà esaminare la richiesta dell'accusa che vuole processare gli indagati.