Sms galeotti sul cellulare: botte da orbi al compagno. Aggredisce anche gli agenti di polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ha scovato sul cellulare del compagno gli sms prova del tradimento è andata su tutte le furie. E ha picchiato prima lui. Poi, non contenta, si è scagliata su tutti quelli che le sono capitati a tiro. Compresi i poliziotti intervenuti per tentare di calmare la ragazza. Ma lei, in preda all'ira, ha preso a calci anche gli incolpevoli agenti che alla fine l'hanno denunciata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Nei guai una tarantina di 27 anni.Venerdì pomeriggio a dir poco movimentato in un negozio di Taranto. Proprio in quel locale, di proprietà del padre del compagno, ha fatto irruzione la ragazza decisa a vendicarsi del tradimento subito dall'uomo con il quale conviveva. Una relazione che, in realtà, traballava da un po' visto che, come raccontato a bocce ferme alla Polizia dal compagno, lui aveva già deciso di troncare il rapporto con quella donna.Fatto sta che venerdì pomeriggio quella furia è entrata con la violenza di un tornado nel negozio e lo ha assalito. Gli ha rinfacciato il tradimento portando come prova alcuni messaggini scovati sul cellulare del malcapitato. Sms, a suo dire, dal contenuto inequivocabile e che dimostravano la relazione allacciata con un'altra donna.La rabbia della ragazza non ha trovato argini. Si è scagliata, urlando di tutto, sul compagno e lo ha preso a schiaffi. Poi ha cominciato a spaccare tutto, senza risparmiare anche i suoceri.Le grida hanno allarmato passanti e vicini che hanno chiesto l'intervento della Polizia. Sul posto è piombata una pattuglia della Squadra Volante. Gli agenti hanno provato a riportare la calma. Ma la tarantina non ha voluto intendere ragioni. Mentre i poliziotti tentavano di fermarla ha continuato a scalciare, fermamente intenzionata a far scontare al compagno a suon di botte il tradimento subito. Non riuscendo a liberarsi degli agenti è uscita fuori e si è sfogata sulla macchina dell'uomo, sfortunatamente parcheggiata nelle vicinanze. Come una indemoniata ha cominciato a colpire la vettura, oramai in preda ad una crisi di nervi.Ha danneggiato la carrozzeria ed ha sfasciato uno specchietto retrovisore. Alla fine ha cominciato ad inveire anche contro i poliziotti colpendo anche loro con calci e pugni.Sul posto è intervenuta anche una ambulanza e soltanto i medici sono riusciti a tranquillizzare quella indemoniata. Gli agenti, dopo averla immobilizzata, hanno raccolto la testimonianza di alcuni presenti e dello stesso compagno, che ha spiegato di aver deciso di lasciare la donna e che lei non aveva accettato quella sua scelta. Di qui l'irruzione di venerdì pomeriggio che alla 27enne ha fruttato la denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.