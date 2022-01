Sicurezza: vertice in Prefettura a Taranto per contrasto a droga e armi dopo l'episodio di sabato

Il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Taranto, presieduto dal prefetto di Taranto Demetrio Martino, si è riunito oggi dopo l'episodio di cronaca di sabato scorso, quando due agenti della Squadra Volante sono stati feriti con colpi di pistola da un uomo che, poco prima, aveva cercato di rubare una Porsche da una concessionaria.

APPROFONDIMENTI TARANTO Taranto, questura sommersa di telefonate di solidarità per i... TARANTO Taranto, punta la pistola e spara ai poliziotti. Era sotto effetto di... VIDEO Sparatoria a Taranto: ecco l'uomo che ha sparato ai poliziotti.... TARANTO Taranto, due poliziotti feriti in viale Magna Grecia

La decisione di “contrastare due fenomeni di rilievo nell'ambito del controllo del territorio” e cioè “lo spaccio e l'uso di stupefacenti e la disponibilità di armi da fuoco, che formano un binomio di assoluta pericolosità per qualsiasi comunità” è stata presa oggi durante il vertice è stato convocato dopo quanto avvenuto sabato mattina a Taranto, quando una ex guardia giurata ha sparato una decina di colpi con una pistola calibro 9 verso due agenti della Volante che stavano per effettuare un controllo nei confronti dell’uomo a seguito di una segnalazione. Gli agenti non sono stati gravemente feriti.

La nota della prefettura

«Si è condivisa - spiega una nota della Prefettura - l'esigenza di rafforzare ulteriormente le azioni di prevenzione generale per contrastare con maggior forza le attività criminali». In particolare, il prefetto Martino ha voluto rivolgere «espressioni di stima e gratitudine nei confronti degli agenti di Polizia rimasti feriti a causa - si fa rilevare - della cieca violenza del soggetto che, peraltro, ha agito sotto l'effetto di stupefacenti. L'episodio in questione ha evidenziato e richiamato la necessità di continuare a profondere ogni sforzo per contrastare due fenomeni di rilievo nell'ambito del controllo del territorio: lo spaccio e l'uso di stupefacenti e la disponibilità di armi da fuoco, che formano un binomio di assoluta pericolosità per qualsiasi comunità».

Sparatoria a Taranto: ecco l'uomo che ha sparato ai poliziotti. Lamorgese: «Grazie a chi mette a rischio la propria vita»

L'autore dell'agguato, Leo Varello, di 42 anni, ex vigilante e buttafuori, è stato arrestato in flagranza di reato e domani sarà interrogato in carcere dal gip del Tribunale di Taranto, Francesco Maccagnano, per l'udienza di convalida. I due agenti sono stati giudicati guaribili in 15 e 30 giorni.

Taranto, due poliziotti feriti in viale Magna Grecia