Si toglie la vita lanciandosi dal palazzo in pieno centro. Lo choc dei passanti

Una scena agghiacciante poco fa in pieno centro a Taranto. Un uomo si è tolto la vita lanciandosi da un palazzo del centralissimo corso Umberto intorno a mezzogiorno. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Data l'ora e il traffico intenso di pedoni e automobilisti, moltissima gente ha assistito al gesto dell'uomo restando sconvolta per l'accaduto. Ignote al momento le cause di una scelta così estrema e drammatica. Sul posto le volanti della Polizia e gli uomini della scientifica per gli accertamenti del caso.