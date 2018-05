Scambiato per una vipera e ucciso ma era un serpente innocuo. E protetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La vista di un serpente, lungo circa un metro, che strisciava tranquillamente sul marciapiede della scuola, ha creato il panico davanti all’istituto comprensivo G.L.Marugj di Manduria dove si è assistito a fughe spaventate e poi a scene di caccia all’ospite indesiderato che ha avuto la peggio. Il bailamme è accaduto quando mancavano pochi minuti all’uscita di scuola.La presenza del rettile ha fatto scattare l’allarme così si sono mobilitati in tanti tra i numerosi genitori e nonni che attendevano l’uscita dei propri ragazzi. Il serpente, evidentemente disorientato e a sua volta impaurito da tanto pubblico, per trovare rifugio ha cercato di infilarsi in uno dei negozi situati di fronte all’istituto. Ed è stato allora che i «cacciatori» si sono dati da fare per impedire la fuga. Uno di loro che si era procurato un bastone, lo ha raggiunto sbarrandogli la strada e colpendolo alla testa. Uccidendolo. Il serpente in questione era un Colubro Leopardino dalla livrea molto colorata scambiata evidentemente per una vipera. Si tratta, si è capito dopo, di una specie protetta non velenosa molto diffusa soprattutto nel Mezzogiorno e in Puglia. Naturalmente il suo habitat naturale è la campagna dove si annida soprattutto tra gli anfratti dei muretti a secco. Non si comprende dunque la sua presenza in un centro così abitato e primo di verde e di appezzamenti di terreno.