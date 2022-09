Ieri è stato il primo giorno di scuola per tanti bambini e ragazzini a Palagiano, ma non per Alessio. Alessio, un bellissimo e simpaticissimo ragazzino disabile di 14 anni, ieri è rimasto a casa. Nella sua scuola non ci sono le condizioni igieniche e funzionali per garantire le sue esigenze personali. La storia di Alessio viene raccontata da Pasquale Rizzi, consigliere comunale di minoranza a Palagiano.

La vicenda

Rizzi ripercorre le difficoltà affrontate dal ragazzo e della famiglia fin dall’infanzia per la frequenza scolastica. Una condizione che è proseguita anche durante tutto il suo percorso nei successivi 2 anni della scuola di primo grado. «A nulla sono valse tutte le proteste e le segnalazioni fatte dal suo energico e combattivo papà. Un papà lasciato solo a combattere contro quelle istituzioni che dovevano essere al suo fianco», dice Rizzi che, con il consigliere di minoranza Pietro Rotolo, ha cercato di capirci di più. Hanno sentito il dirigente scolastico «il quale ha dichiarato di aver più volte sollecitato l’amministrazione comunale (che ha la responsabilità sulla struttura scolastica dal punto di vista della manutenzione e dei lavori edili necessari) affinché si potesse trovare una soluzione tecnica e funzionale al problema». Poi all’ufficio tecnico del comune di Palagiano sono rimasti tanti interrogativi. «Se Alessio non torna a scuola a perdere siamo tutti noi. Perdiamo quel senso di umanità e di solidarietà verso chi vive sulla propria pelle la disabilità. Non mi fermerò fino a quando Alessio non torni a scuola con il massimo del rispetto per la sua dignità», conclude Rizzi.