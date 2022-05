Scudetto del Milan, l'ordinanza del Comune sospende la Ztl per i cortei: i tifosi fanno gli scongiuri

“Sospensione temporanea della Ztl (settore 1) - domenica 22 maggio 2022 dalle ore 19.45 alle ore 22.00 per consentire i festeggiamenti, in caso di vittoria dello scudetto da parte della squadra di calcio del Milan”.

I milanisti e, immaginiamo anche gli interisti per motivi opposti, faranno i dovuti scongiuri. Succede a Manduria dove un'ordinanza sospende la Zona a traffico limitata per consentire la festa e i caroselli dello scudetto del Milan. Che però ancora deve verificarsi e chissà se i tifosi rossoneri e nerazzurri saranno consentiti.

“La richiesta prot. n.23901 del 17.05.2022 - si legge nell'ordinanza - pervenuta dal sig. Scialpi Domenico in qualità di segretario del Milan Club Demetrio Albertini con sede in Piazza Commestibili n.25, con la quale chiede l’autorizzazione ad utilizzare Piazza Garibaldi per i festeggiamenti, in caso di vittoria dello scudetto da parte della squadra di calcio del AC. Milan, domenica 22 maggio 2022 e di conseguenza la sospensione in via straordinaria della Z.T.L. su via Roma, Piazza Garibaldi e via XX Settembre (Settore 1) per consentire il corteo delle auto”.