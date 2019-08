Scomparso da casa da dieci giorni, ritrovato privo di vita in campagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono spente nel peggiore dei modi le speranze di riabbracciare Domenico Bello, un ragazzo 32enne di Mottola di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi a Mottola. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato privo di vita dai carabinieri nelle campagne tra Mottola e Palagiano. Alto e dalla corporatura normale, vestito di scuro, con indosso gli occhiali da vista, capelli scuri e un po' di barbetta disordinata: così lo avevano visto l'ultima volta i suoi familiari che avevano lanciato l'allarme una settimana fa, quando Domenico aveva fatto perdere le tracce di sé. Nella mattinata del 12 agosto, dopo essere uscito di casa, avrebbe scambiato alcuni messaggi con i genitori. Poi, il vuoto assoluto. In paese c'era molta apprensione per la sua scomparsa e sui social era cominciato il passaparola: "Troviamo Domenico, deve tornare a casa. Tutti possiamo in qualche modo aiutare la sua famiglia a cercarlo". Una speranza che si è infranta nelle campagne tra Mottola e Palagiano. Ancora da accertare le cause che lo hanno portato alla morte.