Sciopero sindacale in Ilva, a Taranto l'appello al prefetto: «Il documento che consegniamo ha il peso delle famiglie»

Dalle 7 di oggi è cominciato, in tutto il gruppo Acciaierie d’Italia, uno sciopero di 24 ore indetto dalle sigle metalmeccaniche Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm per protestare contro la situazione in cui versano i vari stabilimenti, a cominciare da Taranto, e lanciare un segnale al Governo. Attraverso Invitalia, lo Stato è ora partner di Acciaierie d’Italia. A Taranto lo sciopero coinvolge anche i lavoratori delle aziende dell’indotto-appalto e multiservizi attraverso le rispettive organizzazioni sindacali.

L'appello

“Signor prefetto, il documento che oggi vi stiamo consegnando ha un peso molto importante, ha il peso delle famiglie, dei cittadini, dei lavoratori. Date peso a questo documento, fate capire ai ministri quello che serve per Taranto. Signor prefetto non si disimpegni, faccia il suo”.

È l’appello che un delegato sindacale della Fim Cisl ha lanciato ad alta voce dalla strada verso il rappresentante territoriale del Governo, il prefetto Demetrio Martino, mentre una folta rappresentanza di lavoratori, delegati di fabbrica e sindacalisti delle sigle metalmeccaniche sta manifestando da circa un’ora sotto la Prefettura di Taranto.

Il presidio rientra nello sciopero in corso oggi, per l’intera giornata, in tutto il gruppo Acciaierie d’Italia, ex Ilva, per chiedere al Governo una vera svolta gestionale e societaria ora che lo Stato, attraverso Invitalia, è partner di ArcelorMittal Italia ed esprime il 50 per cento dei voti e detiene il 38 per cento dei delegati.

Sotto il palazzo del governo a Taranto ci sono striscioni e bandiere delle tre sigle, bianco verdi quelle della Fim Cisl, rosse Fiom Cgil e azzurre per la Uilm. I manifestanti occupano in parte via Anfiteatro e in parte il marciapiede difronte alla Prefettura. Molti portano la mascherina sul volto.