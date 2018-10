Sciame di api sulla moto del postino vicino alla scuola elementare. Arriva la Polizia con un aspiratore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno sciame di api si posa sul motoveicolo delle Poste. La Polizia di Stato le “aspira”. il personale della Squadra Volante è intervenuto in via Dante, nei pressi della scuola Acanfora, per la presenza di uno sciame di api posato su un motociclo dell’Ufficio Postale. Lo sciame, composto da circa 1.500 api del tipo mellifere, confuse dalle temperature sopra la media di questo periodo, hanno sciamato, posandosi sul borsone del motociclo. Poiché in quel momento stavano uscendo gli alunni dalla vicina scuola elementare, gli equipaggi della Squadra Volante, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area, inibendo l’apertura del portone dal lato di via Dante. A quel punto un componente dell’equipaggio della Squadra Volante, esperto di apicoltura, ha provveduto a ritirare il materiale necessario per il recupero delle api. Attraverso un aspiratore munito di arnia da trasporto con la rete all’interno, le api sono state aspirate a bassissima potenza per non danneggiare le ali e custodite in totale protezione all’interno dell’arnia. Le api sono poi state conferite presso un’apicoltura di Manduria.