Incidente sulla Grottaglie-S.Marzano, 50enne in prognosi riservata

È un'altra delle strade-killer della provincia di Taranto, teatro di incidenti a volte anche gravissimi. Se n'è verificato un altro ieri sera, poco dopo le 18, è il bilancio parla di un uomo, un cinquantenne, ricoverato in prognosi riservata.

L'impatto sulla Grottaglie-San Marzano

L'impatto si è verificato sulla Grottaglie-San Marzano, arteria notoriamente molto pericolosa, per le condizioni dell'asfalto ma anche per la scarsa visibilità che la contraddistingue. Ignote al momento le cause del sinistro che hanno visto coinvolta l'auto (nella foto sopra) guidata dall'uomo.