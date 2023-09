Schianto con la moto, muore un 52enne

Un uomo di 52 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla strada Orimini, tra Taranto e Martina Franca. Stando a quanto si è appreso, la vittima stava procedendo in moto quando ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva ed è precipitato sul selciato, finendo fuori strada. L'impatto non gli ha dato scampo.

L'incidente

La vittima è originaria di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ma è residente da tempo a Martina Franca.

L'uomo sarebbe deceduto sul colpo. Stando alle prime informazioni, lo sfortunato 52enne stata procedendo a bordo della sua moto con altri due motociclisti che viaggiavano con lui su altre due moto. Nei pressi dell'ultima tratto della strada Orimini, nelle vicinanze dello svincolo per Crispiano, ha perso il controllo della moto ed è caduto, finendo fuori strada. L'allarme è scattato subito ma i soccorsi sono risultati vani.

I soccorsi

Dopo l'allarme sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini del 118 e i carabinieri della compagnia di Massafra. I sanitari hanno provato a rianimare lo sfortunato motociclista ma ogni tentativo si è rivelato inutile.