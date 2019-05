«Sbagliato cercare capri espiatori: nessun luogo è immune dalla crudeltà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono giorni che siamo in mezzo alla buriana, ci siamo svegliati con addosso una cappa scura e mille sguardi accusatori». Nonostante il neorealismo spesso crudo fino al cinismo dei suoi romanzi da western pugliese, Omar Di Monopoli non sembra disposto a far parte del coro accusatorio nei confronti del suo paese, Manduria, dove da giorni si cerca di dare una forma all'orrore delle aggressioni e torture ad Antonio Stano da parte di un branco di ragazzini.Sono giorni di fuoco per la sua comunità, accusata da più parti di sapere cosa accadesse e di aver taciuto. Lo ritiene un giudizio corretto?«Siamo una comunità di 32mila persone accusate di sapere cose che certo non tutti potevano sapere, nonostante quello che riportano alcuni titoli di giornale».Anche il procuratore Capristo ha usato parole molto dure però.«Dure sì, ma anche chiare: non tutta la città sapeva. Non credo sia utile a nessuno far passare una comunità come culla dell'indifferenza alla crudeltà: la trovo una forma di autoassoluzione».Da cosa?«Ciascuno di noi accredita ad altri un male che invece appartiene a tutti: non ci sono aree immuni dalla crudeltà o dal sadismo».Lei di mestiere fa il romanziere, questa terribile vicenda non sembra troppo lontana da alcune sue ambientazioni molto degradate.«Io di mestiere mi identifico con i personaggi dando voce alle vittime e ai carnefici: sono abituato a provare emozioni negative, anche in me. Ma in questo caso se dovessi scriverne descriverei quel gruppo di adolescenti a prescindere dalle latitudini, distinguendo forse al loro interno le due o tre personalità sadiche che hanno trascinato le altre. Sono più portato a pensare che questo sia il male dietro l'angolo e che prescinda del tutto dalla collocazione geografica e dalla condizione sociale».Non crede che minori stimoli e interessi possano creare una certa alienazione nei ragazzi?«Una certa arretratezza certamente esiste, ma questa non appartiene necessariamente al Sud né alle realtà periferiche, come la cronaca ci conferma ogni giorno, e non può tradursi automaticamente in una presunta omertà. Da quelle parti abitava mio padre che ora non c'è più e se provo a immedesimarmi ci metto poco a pensarlo importunato da ragazzini. Ma non possiamo reagire di pancia. Se dobbiamo maturare dei nuovi anticorpi non possiamo puntare il dito contro gli altri. Come mi è capitato di ricordare in queste ore parafrasando De Andrè: è vero che dietro ogni scemo c'è un villaggio, ma quel villaggio ora è globale».A questo proposito, le violenze venivano condivise con gli smartphone.«Sì, c'è anche la componente social con la soddisfazione perversa di passarsi dei messaggi: di questo si può discutere. Ma avvenimenti di questo tipo devono costringerci a fare i conti con una ridefinizione collettiva dei valori. Non a cercare capri espiatori».Perché crede che Manduria possa esserlo più di altri piccoli centri analoghi?«In questo periodo, con il commissariamento dell'amministrazione per mafia si presta certamente bene».Nonostante l'abbia descritta sempre senza sconti, la perfida terra di Dio non è questa insomma?«La perfida terra di Dio è l'intera landa umana. E io sto suggerendo a me e a chi mi legge a sostituire alla lettura geografica e sociologica una ricerca nel campo biologico e antropologico: il male è connaturato all'uomo e da sempre l'uomo produce gli anticorpi attraverso una serie di passaggi: ma il tutto va poi elaborato, non ci si può fermare alle lacrime a alle accuse».A proposito di accuse, in tanti se la sono presa con i genitori dei ragazzi coinvolti. Lei che ne pensa?«Troppo facile ricorrere a una visione passatista. L'educazione ferrea? Mi ricordo come eravamo noi da ragazzi: ho l'impressione che servano spiegazioni più complesse».