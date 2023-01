Incidente nella notte: quattro giovanissimi in ospedale. Una 14enne in coma

Tre giovani feriti di cui una in coma, di appena 14 anni, in un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri sulla Sava-Francavilla Fontana. Viaggiavano a bodo di una utilitaria che per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada, ribaltandosi più volte nei terreni. Illeso il conducente.



La comitiva rientrava a Sava dalla città degli imperiali. La quattordicenne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove è ricoverata in rianimazione. Ha riportato un trauma cranico e facciale e al torace. Per estrarla viva i vigili del fuoco di Francavilla hanno dovuto tagliare in più parti le lamiere accartocciate dell’auto.



Un altro mezzo di soccorso inviato dalla centrale operativa 118 ha portato gli altri due feriti al Perrino di Brindisi. Sul posto anche le forze dell’ordine.

I feriti

I feriti sono il conducente 19enne di Manduria, nonché i tre passeggeri: 19enne trasportato in codice giallo e una ragazza 18enne in codice rosso al Perrino di Brindisi, nonché una ragazza minorenne in codice rosso all'ospedale di Taranto al reparto di rianimazione, in prognosi riservata.