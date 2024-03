Materiale esplosivo nel garage di un ultraottantenne: intervengono i carabinieri

Blitz dei carabinieri della Compagnia di Manduria a Sava, in un garage sulla strada per Uggiano sono stati rinvenuto, oltre a diverse bombole di gas metano e di ossigeno, anche altro materiale infiammabile, assieme a una certa quantità di polvere pirica e cartucce per fucili da caccia.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti gli Artificieri dei Carabinieri di Taranto e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Manduria. Il titolare del garage, un anziano ultraottantenne è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso.