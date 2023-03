Carceri, il sindacato denuncia: «Due agenti aggrediti a Taranto»

Due agenti penitenziari in servizio al carcere di Taranto sono stati vittime di aggressioni da parte di detenuti lo scorso week-end e hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Lo riferisce Federico Pilagatti della segreteria nazionale del Sappe, precisando che il primo episodio è avvenuto nel reparto femminile.

Due aggressioni

«Una detenuta con problemi psichiatrici, da poco trasferita dal carcere di Lecce, senza alcun motivo - aggiunge - ha aggredito una poliziotta, e dopo un pò ha posto in essere un tentativo di suicidio, fortunatamente sventato grazie al coraggio dal personale in servizio». Dopo qualche ora «un giovane detenuto di origini siciliane, anch'esso - afferma Pilagatti - da poco giunto dal carcere di Melfi, sottoposto a vigilanza particolare poiché resosi responsabile di numerosi episodi di violenza, attirava l'attenzione del poliziotto di servizio colpendolo con un pugno. A questo punto il Sappe si chiede cosa debba ancora accadere nel penitenziario del capoluogo ionico prima che i vertici dell'amministrazione penitenziaria intervengano».

Ci sono state, evidenzia il sindacalista, «interpellanze parlamentari, incontri con prefetto, sindaco, esposti alla procura della repubblica di Taranto, ma nulla si muove. Perché? Si è forse in attesa di eventi cruenti come l'evasione in massa dei detenuti, la morte di qualche poliziotto, l'incendio del carcere per intervenire?». Come «è possibile - si chiede ancora Pilagatti - che si continui a riempire come un uovo il carcere di Taranto, arrivato a circa 800 detenuti, con un personale di polizia penitenziaria appena sufficiente per gestirne 350? Per far fronte all'emergenza e riportare un minimo di legalità, sarebbero necessari almeno 200 poliziotti».