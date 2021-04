Deiezioni canine e città sporca, controlli a tappeto per i proprietari che non rispettano le regole: 17 verbali in una settimana

Il sindaco di Taranto dichiara guerra contro i padroni - quelli irrispettosi, ovviamente - dei cani. «Latita il senso civico di certi proprietari di animali che se ne infischiano se le deiezioni canine rendono i marciapiedi e le aree pubbliche della nostra città sempre più sporchi. Per questo la Polizia Locale sta intensificando i controlli con operatori in borghese che controllano le strade per questo specifico servizio».

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Non basta raccogliere i bisogni del cane: ora è obbligatorio...

Sanzioni a chi non rispetta le regole

Nella scorsa settimana sono stati elevati 17 verbali di illecito amministrativo per violazione delle norme previste dall’ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci del 3/5/2018 che disciplina il comportamento dei proprietari di animali da compagnia nei luoghi pubblici.

«Sarà probabilmente lungo il percorso che porterà ad abbassare sensibilmente il numero di trasgressori, ma potenzieremo i controlli e utilizzeremo specifiche video trappole posizionate nei luoghi più deteriorati da questa incivile abitudine e qualora dovesse essere necessario inaspriremo le sanzioni verso chi non rispetta le normali regole di civile convivenza».

«Dalle politiche contro il randagismo ai servizi offerti per una migliore convivenza con i nostri amici a quattro zampe, l’amministrazione Melucci muove per favorire chi sceglie di convivere con animali d’affezione, ma proprio per questo il comportamento di pochi non deve incidere su questo processo».