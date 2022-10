Rally sulle dune: multa da mille euro. Un giovane leccese si è avventurato sul lungo arenile di San Pietro in Bevagna ed è rimasto intrappolato

Rally sulle dune: multa da mille euro. Un giovane leccese si è avventurato sul lungo arenile di San Pietro in Bevagna e si insabbia sulla spiaggia a San Pietro in Bevagna. E per il conducente, dopo i soccorsi per uscire dalla trappola di sabbia scatta anche una multa di mille euro al conducente.

Il curoso episodio si è verificato questa mattina (29 ottobre), e ha visto come protagonista un giovane residente nella provincia di Lecce.

Cosa è successo

Il ragazzo a bordo del suo fuoristrada si è inoltrato sull’arenile di San Pietro in Bevagna. Cercava l’avventura, forse, ma ha trovato guai. A un certo punto,infatti, il potente veicolo è rimasto insabbiato e a nulla sono valsi i tentativi di liberarlo.

Una pattuglia della Polizia Locale di passaggio ha sentito uditi i rumori provenienti dalla spiaggia, causati dal rombo del motore e dalle frequenti accelerazioni del conducente nel tentativo di disincagliare il veicolo, e ha effettuato un rapido controllo. Pertanto, dopo l’identificazione dello spavaldo automobilista, i vigili gli hanno comminato una sanzione di mille euro.

Nel frattempo, gli agenti, hanno esaustivamente spiegato il motivo della pesante sanzione, conseguenza diretta della gravità della violazione, tenuto conto che la pressione esercitata sulla sabbia dagli pneumatici danneggia le dune e la rispettiva flora mediterranea di cui è ricca la costa manduriana. Quindi, oltre alla pena pecuniaria, il conducente del mezzo dovrà anche rispondere di violazione delle norme in materia di tutela ambientale. Ancora una volta risultano fondamentali i controlli preventivi sulla circolazione stradale, anche lungo la litoranea, in quanto, con il clima ancora estivo è frequentatissima in particolare nel fine settimana, da turisti e pendolari abbagliati dal sole. In ogni caso, il comandante della Polizia Locale, Teodoro Nigro, invita i conducenti di veicoli a motore, per evitare sanzioni, a rispettare il CdS, mentre riferisce che, i controlli vengono estesi anche alle prossime giornate festive, non soltanto a San Pietro in Bevagna ma su tutta la fascia costiera appartenente al comune di Manduria.

