Crolla il solaio mentre accende la luce: turista salvo per miracolo

E' stato svegliato da alcuni rumori. Pensava ai ladri, ma quando ha aperto la porta della sala da pranzo e al buio ha tentato di accendere la luce è venuto giù il solaio. I rumori, scricchiolii, venivano dai mattoni e dalle travi che stavano cedendo. Salvo per miracolo (ha riportato solo qualche escoriazione) un turista milanese, originario di Manduria, in vacanza a San Pietro in Bevagna. Salvo anche il resto della famiglia: la moglie e due figli che al momento del crollo dormivanoLa famiglia era ospitata in una casa della marina di Manduria. A crollare è stato il solaio della sala da pranzo, della quale sono rimasti soltanto i muri perimetrali. In preda al terrore il turista e i suoi familiari sono ìcorsi in strada, raggiunti dai vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'abitazione è stata dichiara inagibile e sgomberata. Vacanza finita nelpeggiore dei modi.L'uomo è stato medicato dagli operatori del 118.