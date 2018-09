Dormiva con una pistola sotto il cuscino: arrestato gestore di albergo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Manduria (Taranto) hanno arrestato, in flagranza di detenzione illegale di una pistola e relativo munizionamento, un 45enne di origini straniere gestore di una struttura ricettiva a San Pietro in Bevagna, frazione marina di Manduria. La perquisizione personale e domiciliare ha consentito di trovare, nascosti sotto il cuscino della camera da letto utilizzata dall’uomo, una pistola semiautomatica marca Taurus calibro 9X19, identica a quelle in dotazione alla polizia brasiliana, completa di due caricatori con 17 proiettili ciascuno e ulteriori 80 cartucce dello stesso calibro. L’uomo, che è stato trovato in possesso anche di un passaporto di nazionalità portoghese e di due carte d’identità rispettivamente di nazionalità brasiliana e italiana, è stato arrestato per detenzione illegale di armi e munizionamento e condotto in carcere