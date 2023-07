Si allontana da casa senza cellulare: 19enne scomparso da due giorni. Avviate le ricerche

E' partito il piano di ricerche per Denny Prete, un ragazzo di 19 anni scomparso venerdì sera da San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. Il giovane si sarebbe allontanato da casa lasciando nell'abitazione anche il suo telefono cellulare. A lanciare l'allarme è stato il papà del ragazzo con un post sui social diffuso dalla moglie dell'uomo. Nel messaggio si chiede massima condivisione e sono indicati anche i numeri cellulari a cui chiamare per fornire qualsiasi notizia utile al ritrovamento del ragazzo. Questa mattina è stata presentata la denuncia ai militari della stazione carabinieri di San Marzano e sono scattate le ricerche.

Dopo la segnalazione, infatti, è stato attivato il piano provinciale per le persone scomparse ed è stato allertato anche il primo cittadino. Nella giornata sono organizzate delle battute in campagna con la partecipazione dei volontari della protezione civile e i vigili del fuoco. Del ragazzo, però, nessuna traccia.