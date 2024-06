Calci e pugni alla sorella: lei finisce in ospedale, lui in carcere

Un 51enne di San Giorgio Jonico (Taranto) è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della sorella convivente, costretta a subire vessazioni, umiliazioni e violenze fisiche.

L'aggressione

La denuncia è scattata dopo l'ultima aggressione da parte dell'uomo. La malcapitata, che ha riportato lesioni dopo essere stata colpita con calci e pugni dal fratello, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. E' così emersa una storia di maltrattamenti in famiglia che si protraeva ormai da diverso tempo. Il 51enne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.