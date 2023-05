Russel Crowe a Taranto: terrà un concerto con la Indoor Garden Party

Un gladiatore a Taranto in versione cantante. Ebbene sì, Russel Crowe si esibirà in un concerto con il suo gruppo Indoor Garden Party nell’arena della Villa Peripato il prossimo 22 giugno. Il premio Oscar per il ruolo di miglior attore protagonista ne Il Gladiatore sarà sul palco della città dei Due Mari e c'è grande attesa per la star internazionale.

La band

La tappa rientra nel tour cominciato lo scorso anno in Australia, che lo vedrà esibirsi a Catanzaro il prossimo 20 giugno. Russel Crowe si esibirà come voce e chitarra degli Indoor Garden Party, il gruppo con cui ha cominciato a coltivare la sua passione per la musica negli anni Ottanta, proprio mentre cominciava anche il suo percorso da attore.