Fa razzia di formaggio nel market e scappa in bicicletta: arrestato

Ruba il formaggio e scappa in bicicletta ma i Falchi della Squadra Mobile lo beccano e lo arrestano in arresto in flagranza di reato. E' andata male ad Antonio Solito, 31enne tarantino pregiudicato, che aveva preso di mira un esercizio commerciale in corso Italia.Nel tardo pomeriggio del 14 luglio scorso, gli investigatori dei Falchi erano a bordo di un’autovettura “civetta”, quando si sono diretti in Corso Italia dove era stata segnalata la presenza di un individuo sospetto che, su una bicicletta, si stava aggirando in maniera equivoca nei pressi delle attività commerciali presenti. In effetti, la tempestività con la quale i poliziotti sono giunti in Corso Italia ha permesso loro di assistere in diretta alla frettolosa uscita di Solito - subito riconosciuto in quanto pregiudicato – dall’interno di un supermercato con una borsa a tracolla. La rapida azione dell’uomo, ancora ignaro di essere tenuto sottocchio dai Falchi, è proseguita salendo sulla bicicletta con la quale ha cercato di allontanandosi a gran velocità. Ma per lui non c'è stato scampo: gli agenti lo hanno fernato trovando all’interno della borsa 14 confezioni di Grana Padano Dop del peso di 300 grammi cadauno, per un valore commerciale complessivo di 42 euro.Solito è stato arrestato e posto ai domiciliari. Il formaggio invece è tornato al titolare del supermarket.