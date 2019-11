Rissa tra ragazzini di 10 anni, uno ferito con una coltellata

Ultimo aggiornamento: 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rissa, ovviamente per futili motivi, finita con una coltellata e la corsa in ospedale. E' accaduto a Sava , in provincia di Taranto , dove si sono affrontati tre ragazzini, uno del posto, uno di origini marocchine e un albanese.Proprio quest'ultimo, al culmine della lite, è stato raggiunto da una coltellata alla gamba, rimanendo ferito in maniera per fortuna non grave. Del caso si sta occupando ora il Tribunale del minori , anche in relazione al ruolo dei genitori dei ragazzini.