Rissa tra giovanissimi nella villa comunale della zona Carmine: due feriti

Maxi rissa tra giovanissimi nella villa Comunale del Carmine. Con ragazzi, alcuni dei quali anche minorenni, che si sono affrontati a calci, pugni e colpi di casco. Il bilancio è di due feriti, mentre altri se la sono cavata con lividi e graffi. E ora saranno le forze dell’ordine a tentare di ricostruire l’accaduto cercando anche di dare un volto ai responsabili. Difficile, al momento, comprendere quale sia stata la scintilla della zuffa che è scoppiata domenica sera, intorno alle 23, nei giardini comunale di Villa Carmine.

La maxi rissa



Nel parco, in quel momento, vi erano numerosi giovanissimi. Il putiferio si è scatenato all’improvviso. E sono volate botte da orbi. Qualcuno ha tirato fuori gli immancabili cellulari ed ha registrato un video che ha cominciato a girare sui telefonini. Nelle immagini si vedono diversi ragazzi affrontarsi a muso duro e con una violenza inaudita. Sono volati pugni e calci, ma anche bottiglie di vetro. Tra i contendenti anche ragazzi che hanno usato come arma i caschi da motociclista per colpire i rivali. Al parapiglia hanno partecipato almeno una decina di persone, mentre intorno la folla di ragazzi si è aperta all’improvviso per sfuggire alle botte. Tra le urla e i colpi la peggio l’hanno avuta due giovanissimi martinesi. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 ma anche le pattuglie della Polizia del commissariato dei carabinieri di Martina.



I due feriti sono stati soccorsi sul posto e sono stati condotti in ospedale. Uno dei due al vicino nosocomio della cittadina della Valle d’Itria, l’altro è stato condotto all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dopo una lunga attesa è stato medicato al naso ed è stato dimesso. Guarirà in quindici giorni, ma è deciso a denunciare l’aggressione subita.

Nella zuffa avrebbe cercato solo di soccorrere un amico rimasto a terra, ma quel gesto di generosità gli è costato caro. Mentre era piegato sul compagno è stato colpito al volto più volte con un casco.

Le indagini