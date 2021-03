Lo scempio dei rifiuti ingombranti per strada. «Si faccia avanti chi è stato o rimangono lì»

Gli ingombranti resteranno lì dove sono fino a quando non sarà scovato l'autore del gesto incivile. Questa mattina in via Leopardi al quartiere Tamburi di Taranto sono stati abbandonati diversi rifiuti ingombranti. Un'intera camera da letto letteralmente smontata e riversata sul marciapiede, materasso compreso, impedisce il passaggio dei pedoni.

Kyma Ambiente (azienda municipalizzata di Taranto) è impegnata a garantire igiene e decoro in tutta la città. In questo caso, però, il presidente Giampiero Mancarelli è intervenuto sul posto sollecitando la partecipazione dei cittadini all'individuazione dei responsabili, con l'ausilio di alcuni cartelli. Gli ingombranti, infatti, resteranno lì dove sono fino a quando non sarà scovato l'autore del gesto incivile.

«Ringraziamo - ha commentato il presidente Mancarelli - i cittadini che ci stanno già aiutando. Gli ingombranti non verranno ritirati fino all'individuazione dei responsabili. È un invito alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti dei Tamburi a collaborare con noi. Chiamare il numero verde 800013739 conviene, la sanzione per l'abbandono degli ingombranti va da 500 a 6.000 euro».