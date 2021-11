Stava partendo per Barcellona quando è stato arrestato per due rapine

Era ricercato per due rapine. E' stato arrestato dagli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Taranto mentre era in procinto di partire per Barcellona, dove nel frattempo aveva trovato lavoro come cameriere.

L'arresto dopo aver trovato lavoro

In manette è finito un 28enne di Crispiano, considerato l'autore di due rapine, commesse nel giro di pochi giorni prima in una farmacia e dopo in un supermercato, entrambi situati in via Generale Messina, a Taranto. In entrambi gli episodi, risalenti al 18 e al 20 novembre scorsi, il rapinatore armato di coltello minacciò i dipendenti impossessandosi dell'incasso giornaliero per un totale di circa 1.500 euro.

Dalle testimonianze raccolte, confermate dall'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato possibile accertare che il rapinatore aveva un vistoso tatuaggio sul collo e presentava una forma di valgismo che ne caratterizzava il modo di camminare. Il 28enne è stato rintracciato nel suo domicilio mentre si preparava a partire per Barcellona. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati gli indumenti usati nel corso di una delle due rapine.